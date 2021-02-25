عشرات القتلى والجرحى في هجمات عصابات مسلحة بنيجيريا

أفادت وكالة رويترز، اليوم الخميس، بمقتل 36 شخصا على الأقل جراء هجمات شنتها جماعات مسلحة على قرى في ولايتين شمال نيجيريا وسط استمرار الاضطرابات الأمنية في البلاد.

وقال مسؤولون محليون، إن الساعات الـ48 الأخيرة شهدت سلسلة هجمات على يد عصابات مسلحة قتل بها 16 شخصا في قرى ولاية كادونا و16 آخرين في ولاية كاتسينا.

وقد أسفرت الهجمات، عن سقوط عدد من الجرحى، كما قام المسلحون بإحراق البيوت في القرى المستهدفة وتشريد الأهالي.

ويذكر أن نيجيريا، تواجه تصعيدًا مستمرا للأوضاع الأمنية حيث تسعى السلطات إلى احتواء أنشطة الجماعات المسلحة شمال شرق البلاد والعنف الطائفي في ولايات الوسط.