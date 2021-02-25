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أسعار الريال السعودي في البنوك اليوم الخميس 25-2-2021

الخميس 25/فبراير/2021 - 09:14 ص
أسعار الريال السعودي اليوم
أسعار الريال السعودي اليوم
الفجر الاقتصادي
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سجلت أسعار الريال السعودي استقرار سعريا في تعاملات اليوم  بالبنوك، حيث بلغ في البنك المركزي 4.16 جنيه للشراء  و4.19 جنيه للبيع.

 

أسعار الريال السعودي اليوم الخميس25-2-2021  بباقي البنوك :

 

سعر الريال السعودي ببنك عودة:

4.17 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي بالبنك المصري الخليجي:

4.15 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم بالبنك الأهلى اليوناني:

4.15 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم  ببنك كريدي أجريكول:

4.12 جنيه للشراء و 4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي بالبنك التجاري الدولي:

4.11 جنيه للبيع و 4.19 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي اليوم بالبنك العربي الافريقي:

4.06 جنيه للشراء و 4.21 جنيه للبيع.


أقل سعر لبيع  الريال السعودي:

وقد سجل اقل سعر لبيع الريال السعودي بنك الشركة المصرفية عند4.18 جنيه.

أعلى سعر لشراء الريال السعودي:

سجل الريال السعودي اعلي سعر للبيع في بنك عودة عند 4.17 جنيه.

 

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