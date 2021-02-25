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سعر جرام "الذهب" في مصر اليوم الخميس 25-2-2021 .." عيار 21" يتخطي 790 جنيه
الخميس 25/فبراير/2021 - 09:24 ص
الفجر الاقتصادي
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حقققت أسعار الذهب في مصر بداية تعاملات اليوم الخميس 25-2-2021 استقرار سعريا، بعد ارتفاعات محدودة في تعاملات الأمس بقيمة 2 جنيه في الجرام.
وتشهد
اسعار الذهب حالة من التذبذبات السعرية بين الصعود والهبوط، وسط ترقب لعودة فيروس
كورونا في الانتشار من جديد.
أسعار الذهب اليوم الخميس بمحلات الصاغة :
سعر
جرام الذهب عيار 24 يسجل 905.25 جنيهات
سعر
جرام الذهب عيار 21 يسجل 792 جنيهًا
سعر
جرام الذهب عيار 18 يسجل 678.75 جنيهًا
سعر
الجنيه الذهب يسجل 6336 جنيهًا
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