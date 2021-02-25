"حياة كريمة".. انتهاء معاناة أهالي "منية المرشد" بكفر الشيخ: الأمل قادم

تعد قرية منية المرشد التابعة لمركز مطوبس بمحافظة كفر الشيخ، من أكبر القري والاكثر كثافة سكانية بل والأكثرهم أيضا تميزا من حيث الموقع لوقوعها علي مسافة قريبة من المدينة وكذلك نهر النيل، إلا أن كل ما سبق لم يشفع لها أن ينجيها من براثن الإهمال بل سقطت كفريسة مثلها كباقي جيرانها من قري مطوبس صار الإهمال يسيطر علي الوضع هناك، إلا أن إدراجها ضمن مبادرة "حياة كريمة" الرئاسية بعث الأمل مرة أخري في نفوس قاطنيها وأعطاهم قبلة الحياة مما جعل حالهم يتبدل من حزن ويأس إلي فرح وأمل.



يقول طارق عميرة، أحد شباب القرية، أن القرية علي الرغم من مساحتها الكبيرة إلا أنه لا يوجد بها مستشفي حيث تم تعطيل مستشفي التكامل الموجودة بها التى كان يتردد عليها المئات من الأهالى لتلقى العلاج وتحولت لخرابات يلجأ اليها الخارجين على القانون، لافتا مايحدث بمستشفى التكامل بمنية المرشد يعد إهمالا وعدم استغلال المساحات الشاسعة من المستشفى.



وأضاف عميرة، أن أهالى القرية بتوابعها وعددهم 100 ألف نسمة محرمون من الخدمات الطبية فوحدة طب الأسرة التى تم انشائها على مساحة 5 قراريط مستقطعة من مساحة مستشفى التكامل 5 أفدنة ونصف لا تفى بالخدمات الطبية التى يتمناها الأهالى، مؤكدا أن مستشفى التكامل المهملة أنشأت عام 1948 على مساحة 5 أفدنة ونصف ومحاطة بسور بأرقى منطقة بمنية المرشد.



وأبدي الشاب، سعادته وأمله بمبادرة " حياة كريمة " والتي من شأنها أن تعمل علي النهوض بخدمات القرية وحل مشاكلها ولا سيما في القطاع الصحي.



وأكد أحمد بركات، أحد أهالي القرية، أن شوارع وطرقات القرية تحولت لبحيرات من مياه الصرف الصحي العفنة، التي تنبعث منها الروائح الكريهة وتعوق عملية السير والوصول للمنازل واستغثنا بكل المسئولين، لكن دون جدوى"، مناشدا المسئولين العمل على حل المشكلة رحمة بالأهالي من أمراض التي أصابتهم بسبب تلوث مياه الشرب بالصرف الصحي، فضلا عن عدم صرف الشوارع لعدم الإنتهاء من مشروع الصرف الصحي حتي الأن.



وأكد السيد حمدي، أحد أهالي منية المرشد، أن القمامة منتشرة في جميع أنحاء القرية، وكذلك مياه الصرف الصحي نتيجة عدم وجود مشروع صرف يخدم القرية حتي الأن أو بمعني أصح لم يتم الإنتهاء من إنشاؤه منذ سنوات عديدة حتي الأن، مما يزيد المعاناة في فصل الشتاء حيث تتراكم المياه في الشوارع بل وتدخل المنازل أحيانا، وسط تجاهل المسئولين لشكوانا المتكررة.



ويأتي ذلك، فيما اصطفت المعدات المشاركة لتطوير 18 قرية و187 تابع بمركز مطوبس بمحافظة كفر الشيخ، وذلك فى إطار المبادرة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، "حياة كريمة" لتطوير 1500 قرية على مستوى الجمهورية.