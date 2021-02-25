إسرائيل: احتجاجات ضد قانون مشاركة هوية غير الملقحين ضد كورونا

شهدت إسرائيل، اليوم الخميس، احتجاجات وسط مدينة تل أبيب على قانون يسمح للحكومة مشاركة هوية الأشخاص غير الملقحين ضد كورونا مع السلطات الأخرى، ما يثير الجدل حول مسألة الخصوصية.

والجديد بالذكر، أن القانون الجديد الذي صادق عليه الكنيست، يمنح السلطات المحلية والمدير العام لوزارة التربية والتعليم وبعض أعضاء وزارة الرعاية الاجتماعية، الحق في تلقي أسماء وعناوين وأرقام هواتف المواطنين غير الحاصلين على اللقاح.

وقد اتهمت رئيسة حزب العمل ميراف ميخائيلي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو "بحرمان المواطنين من حقهم في سرية معلوماتهم الطبية".

وأوضح الكنيست، أن الهدف من هذا الإجراء الذي سيستمر العمل به لمدة 3 أشهر أو حتى إعلان نهاية الوباء، يتمثل في "تمكين هذه الجهات من مخاطبة هؤلاء الأشخاص مباشرة وتشجيعهم على الحصول على اللقاح".