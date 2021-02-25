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لتفتيح البشرة.. جربي وصفات زيت الورد المذهلة

الخميس 25/فبراير/2021 - 09:37 ص
بوابة الفجر
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للحصول على بشرة ناصعة البياض وخالية من الشوائب والتصبغات الداكنة، نقدم لك وصفات زيت الورد المجربة التي كانت تتبعها الجدات ويحرصن على الاهتمام ببشرتهن من خلال زيت الورد الذي يعطي نتائج سحرية ويعمل على تفتيح البشرة بكل سهولة، نظرا لانه يحتوي على فيتامين أ، د، أي يساعد على تجديد خلايا البشرة ومقاومة التجاعيد.

طريقة استعمال زيت الورد
يجب أن يكون زيت الورد مخففًا؛ لأن تركيزه العالي له أثر مؤلم وملهب على الجلد، لذا استعمليه في نقاط فوق القطنة فقط، ولا تدهني كامل وجهك به.
يجب أن يصحب زيت الورد بعض المواد المرطبة للجلد، مثل العسل والزبادي وزيوت التغذي كزيت الجاجوبا وجوز الهند والمرطبات.
يجب أن تكرر الوصفات 3 مرات أسبوعيًا لمدة لا تقل عن شهرين، حتى تلحظي النتائج.

خليط زيت الورد  لتفتيح الأماكن الداكنة بالبشرة
زيت ورد
نشا
ماء
تخلط المكونات وتوضع في وعاء وتصنع منها عجينة لينة.
يوضع الماسك على الوجه لمدة ربع ساعة.
ثم يشطف بالماء.

طريقة أخرى:
زيت ورد
ماء ورد
لبن بودرة
تخلط المكونات حتى تصنع عجينة ثم تترك على الوجه لربع ساعة وبعدها تشطف بالماء وتكرر مرتين إلى 3 فقط أسبوعيًا.

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