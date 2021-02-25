استشاري تحاليل: 6% من مصابي كورونا يحتاجون لدخول المستشفى (فيديو)



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.



قال الدكتور محمد راشد، استشاري التحاليل الطبية للفيروسات، إن عائلة فيروسات كورونا تم اكتشافها في 1937، وأول حالة إصابة بها كانت في 1960، وكان هناك نوعين فقط من العائلة تسبب نزلة برد إلى أن ظهرت جائحة كورونا في 2019.وأشار "راشد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، إلى أن 80% من حالات الإصابة بفيروس كورونا هى بدون أعراض أو أعراضها خفيفة، و14% من الحالات هى التي تكون شديدة، و6% من الحالات تحتاج للدخول للمستشفى.إقرأ أيضا..