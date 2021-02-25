طارق صبري إرهابي في مسلسل "الاختيار 2"

يُشارك الفنان طارق صبرى في السباق الرمضاني المقبل من خلال مسلسل "الاختيار2"، ويُجسد خلال الأحداث دور إرهابي يُدعى خيرت سامي السبكي، المعروف بـ أبو علي، والذي كان يعمل ضابطًا في الشرطة ، قبل التحاقه بالخلية الإرهابية، والمسلسل من تأليف هاني سرحان، إخراج بيتر ميمي.



مسلسل "الإختيار2" بطولة كريم عبدالعزيز، أحمد مكي، انجي المقدم، محمد علاء، أسماء أبو اليزيد، هادي الجيار، وكوكبة مميزة من النجوم.



وفي سياق آخر، أوشك الفنان طارق صبرى على الانتهاء من تصوير فيلمه الجديد"باركود 615"، وهو بطولة محمد عز، أحمد عزمي، راندا البحيري، محمد درويش،سامية طرابلسي، هاجر الشرنوبي، إبرام سمير، أحمد إمام، وهو قصة وحوار أحمد أنور ومحمود جامايكا وأحمد شفيق، سيناريو وإخراج مينا سويحة.