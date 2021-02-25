تقرير يكشف دور الإمارات في التخفيف من معاناة الشعب الصومالي

كشفت تقرير، عن البصمات الإنسانية لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي واضحة في دولة الصومال.

وأوضح التقرير، المساعدات الإنسانية منذ عشرات السنيين لدولة الإمارات للصومال، من خلال العديد من المشروعات الإغاثية والتنموية التي تم تنفيذها.

وشملت المساعدات، العديد من المشاريع التنموية، وبرامج الإغاثة والمساعدات الإنسانية للمحتاجين.

وقال التقرير، إن الإمارات كانت وما زالت من أوائل الدول التي تمد يد المساعدة للمحتاجين في كل مكان، كما أن مساعداتها للصومال لم تنقطع يومًا.