تعرف على ترتيب الدوري المصري قبل مباريات اليوم الخميس

يتصدر نادي الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 29 نقطة ويواجه هذا الأسبوع فريق وادي دجلة فى لقاء قوي بين الفريقين.





بينما تقام اليوم ثلاث مباريات يُعد فى مقدمتها بيراميدز والجونة ويواجه كل من الإنتاج الحربي وإنبي والاتحاد السكندري يواجه وادى دجلة.





ترتيب الدوري المصري

الزمالك 29 نقطة

مصر المقاصة 23 نقطة

الأهلي 21 نقطة

المصري 21 نقطة

سيراميكا كليوباترا 20 نقطة

الجونة 19 نقطة

بيراميدز 18 نقطة

إنبي 18 نقطة

سموحة 18 نقطة

أسوان 17 نقطة

غزل المحلة 17 نقطة

المقاولون العرب 17 نقطة

الاتحاد السكندري 15 نقطة

طلائع الجيش 12 نقطة

البنك الأهلي 10 نقاط

الإسماعيلي 9 نقاط

الإنتاج الحربي 9 نقاط

وادي دجلة 7 نقاط.



