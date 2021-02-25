Advertisements

تعرف على ترتيب الدوري المصري قبل مباريات اليوم الخميس

الخميس 25/فبراير/2021 - 09:20 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
Advertisements
يتصدر نادي الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 29 نقطة ويواجه هذا الأسبوع فريق وادي دجلة فى لقاء قوي بين الفريقين.

بينما تقام اليوم ثلاث مباريات يُعد فى مقدمتها بيراميدز والجونة ويواجه كل من الإنتاج الحربي وإنبي والاتحاد السكندري يواجه وادى دجلة.

ترتيب الدوري المصري
الزمالك 29 نقطة
مصر المقاصة 23 نقطة
الأهلي 21 نقطة
المصري 21 نقطة
سيراميكا كليوباترا 20 نقطة
الجونة 19 نقطة
بيراميدز 18 نقطة
إنبي 18 نقطة
سموحة 18 نقطة
أسوان 17 نقطة
غزل المحلة 17 نقطة
المقاولون العرب 17 نقطة
الاتحاد السكندري 15 نقطة
طلائع الجيش 12 نقطة
البنك الأهلي 10 نقاط
الإسماعيلي 9 نقاط
الإنتاج الحربي 9 نقاط
وادي دجلة 7 نقاط.

أخبار تهمك

عاجل.. محمد صلاح يفتح النار على لاعبي الزمالك

منذ حوالي 12 ساعة

الأهلي يستهدف التعاقد مع القاطرة البشرية

منذ حوالي 16 ساعة

توضيح مهم من نادي الزمالك بشأن حكم "إلغاء اللائحة"

منذ حوالي 17 ساعة

موسيماني يفاجئ محمد شريف بقرار جديد

منذ حوالي 19 ساعة

الوزراء: هذه الفئات معفاة من دفع ضريبة التصرفات العقارية

منذ أقل من ساعتين

موسيماني يزف بشرى سارة لمحمد شريف

منذ حوالي 13 ساعة

مستشار الرئيس للصحة يفجر مفاجأة حول موعد عودة وائل الإبراشي لبرنامجه

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. أول قرار من الخطيب بعد هزيمة الأهلي من سيمبا

منذ حوالي 21 ساعة

مفاجأة مدوية.. الزمالك مهدد بإيقاف النشاط الرياضي

منذ حوالي 16 ساعة

رونالدو يطلب الرحيل عن يوفنتوس

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. فيروس كورونا المتحور يضرب ليبيا

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يحسم أولى صفقاته الصيفية بضم نجم المنتخب الأولمبي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الزمالك يحصل على توقيع نجم بيراميدز

منذ حوالي 17 ساعة

قرار عاجل من "السيسي" بشأن مفتي الجمهورية

منذ حوالي 23 ساعة

الشناوي وعبدالحفيظ مهددان بالإيقاف في دوري أبطال إفريقيا

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. بلاغ جديد للنائب العام ضد تامر أمين

منذ حوالي 18 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:02 م

عاجل.. محمد صلاح يفتح النار على لاعبي الزمالك

عاجل.. أول قرار من الخطيب بعد هزيمة الأهلي من سيمبا

01:31 م

موسيماني يزف بشرى سارة لمحمد شريف

09:02 م

مستشار الرئيس للصحة يفجر مفاجأة حول موعد عودة وائل الإبراشي لبرنامجه

07:37 م

الشناوي وعبدالحفيظ مهددان بالإيقاف في دوري أبطال إفريقيا

08:25 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة ومى سمير يكتبان: كورونا إلى الأبد

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من بر مصر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية.. السادات والفاليوم «1»