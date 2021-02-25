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تعرف على ترتيب هدافي الدوري المصري قبل مباريات اليوم الخميس

الخميس 25/فبراير/2021 - 09:40 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
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يتصدر يوسف أوباما لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز قبل مباريات الجولة ال 14 من المسابقة.

بينما تقام اليوم ثلاث مباريات يُعد فى مقدمتها بيراميدز والجونة ويواجه كل من الإنتاج الحربي وإنبي والاتحاد السكندري يواجه وادى دجلة.

ترتيب هدافي الدوري المصري
يوسف أوباما 7 أهداف
حسام حسن 6 أهداف
شيمليس بيكلي 6 أهداف
أحمد سمير 6 أهداف
رمضان صبحي 5 أهداف
رزاق سيسيه 5 أهداف
شريف دابو 5 أهداف
عمر كمال 5 أهداف
جون أوبوكا 5 أهداف

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