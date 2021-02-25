طريقة مريحة لعتاب شخص تحبه دون أن تحرجه

عند الانفصال من شخص ما تحبه وتريد ان تعاتبه هناك بعض القواعد التي يجب اتباعها لكي لا تحرج نفسك ولا تخرج الاخرين وتنفصل بهدوء دون مشاكل فالعتاب من شخص تحبه يكون مؤلما؛ لذا عاتب برفق وكن لطيفا:





1- عامل الشخص الآخر كما تريد أن تُعامل. نظراً لأن الانفصال ينطوي على الكثير من المشاعر، في بعض الأحيان، يمكن لعواطفنا أن تتغلب علينا. ولكن إذا كنت الشخص الذي بدأ الانفصال، فكن الشخص الألطف والتزم بتنسيق الحديث.





2- قبل إجراء المحادثة مع الشخص الذي ترغب في الانفصال منه، اسأل نفسك عن سبب عدم رضاك، و فكر ملياً وبعمق في سبب قيامك بذلك وما تريد قوله، حتى تتمكن من الدخول في محادثة وأنت تشعر بالقوة بشأن قرارك.





3- كن مباشراً وواضحاً، يمكنك أن تكون لطيفاً بينما تكون واضحاً ومباشراً بشأن ما تريد.







