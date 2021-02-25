طرق مذهلة لتقوية الأظافر في الشتاء

تعتبر الأظافر من أكثر أماكن الجسم عرضة للرطوبة والهواء وتأثراً بالماء، لذلك فأظافرك بحاجة إلى عناية مضاعفة، لا سيما في أيام الشتاء، ومن الطرق المذهلة والمجربة لحماية أظافرك في الشتاء اتبعي التالي:

نقع الأظافر:

انقعي أظافرك في وعاء مليء بالماء الدافئ وقطرات من عصير الليمون لمدة خمس دقائق، ثم اشطفي أظافرك جيّداً بالماء الدافئ للتخلص من آثار الليمون.





تقشير الأظافر:

ضعي كمية من معجون الأسنان على فرشاة أسنان قديمة، وافركي بها أظافرك جيداً بحركات دائرية لبضع دقائق، للتخلص من الأوساخ والجلد الميت المتراكم على أظافرك، ثم اشطفي أظافرك بالماء الدافئ، وستحصلين على أظافر نظيفة في الحال، فمعجون الأسنان هو المنتج السحري في تقشير الأظافر.





ترطيب الأظافر:

قومي بوضع الفازلين أو زيت الزيتون على أظافرك بعد التقشير، لتحصلي على أظافر رطبة ولامعة. كما عليك الحرص على تكرار وضع الفازلين يومياً على أظافرك قبل النوم، لضمان ترطيبها ونعومتها بشكل مستمر.





ماسك أظافر أسبوعي:

قومي بعمل ماسك أسبوعي لأظافرك، وذلك عن طريق مزج ملعقة من بيروكسيد الهيدروجين مع نصف ملعقة من صودا الخبز، حتى تحصلي على عجينة متماسكة، وضعيه على أظافرك لمدة خمس دقائق، ثم اشطفي يديك بالماء الفاتر.





نظام غذائي صحي:

احرصي على تناول الأطعمة التي تساعد على تقوية الأظافر وزيادة رطوبتها، مثل: السبانخ، والبيض، وكذلك الأطعمة الغنية بالكالسيوم، كالجبن ومنتجات الألبان بأكملها.