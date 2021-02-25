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موعد مباراة مصطفي محمد المقبلة مع جالطة سراي في الدوري التركي

الخميس 25/فبراير/2021 - 09:59 ص
بوابة الفجر
اميرة فطيم
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يواجه فريق جلطة سراي التركي المحترف ضمن صفوفه النجم المصري مصطفى محمد، نظيره أرضروم سبور، يوم السبت الموافق 27 فبراير الجاري، ضمن منافسات الجولة 26 من الدوري التركي الممتاز.

وتوهج مصطفى محمد ونشر سحره منذ انضمامه إلى صفوف فريق جلطة سراي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية على سبيل الإعارة قادما من نادي الزمالك المصري.

وقاد مصطفى محمد فريقه للفوز في المباراة الماضية في الدوري التركي أمام قاسم باشا، بهدفين مقابل هدف، حيث جاء هدفي جلطة سراي عن طريق الثنائي كريم أكتورك، والأناكوندا، فيما أحرز إيزاك تيلين هدف لصالح المنافس.

وهذا الهدف هو الرابع لمصطفى محمد في رابع مباراة يشارك فيها على التوالي مع فريقه الجديد جلطة سراي.

ويحتل جلطة سراي صدارة جدول ترتيب الدوري التركي الممتاز برصيد 51 نقطة، وبفارق الأهداف عن فنربخشة صاحب المركز الثاني.

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