هكذا يظهر أحمد بدير في مسلسل "المداح"





يشارك الفنان أحمد بدير في السباق الرمضاني المقبل من خلال مسلسل "المداح"، ويُجسد خلال الأحداث دور والد الفنان حمادة هلال، بينما تُجسد الفنانة حنان سليمان دور والدته.



مسلسل "المداح" بطولة حمادة هلال، أحمد بدير، نسرين طافش، خالد سرحان، محمد عز، جمال عبد الناصر، دنيا عبد العزيز، حنان سليمان، محسن منصور، محمد الصاوي، هادى خفاجى، تامر شلتوت، صبحى خليل، عبير فاروق، محمود عامر، هايدى رفعت، بسمة ماهر، تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسرى إخراج أحمد سمير فرج.



والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان حمادة هلال الدرامية مشاركته في مسلسل"ابن أصول" الذي عرض في السباق الرمضاني لعام ٢٠١٩، وهو بطولة سوزان نجم الدين، آيتن عامر، محمد نجاتي، إيناس كامل، رانيا منصور أحمد حلاوة، كريم أبو زيد، حمزة العيلى، وفاء سالم، عماد رشاد، وتأليف أحمد محمود أبو زيد وإخراج محمد بكير.