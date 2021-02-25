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الانبا يؤانس يترأس قداس فصح يونان

الخميس 25/فبراير/2021 - 10:07 ص
بوابة الفجر
ماريان عيد
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ترأس الأنبا يؤانس أسقف أسيوط، صباح اليوم، صلاة القداس الإلهي بدير القديس أثناسيوس بدير الزاوية بأسيوط.

واتخذت الكنيسة خلال إتمام صلوات القداس الإلهي؛ الإجراءات الاحترازية المتبعة من قبل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

وتحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم؛ بفصح يونان.

ويعرف «فطر» صوم يونان، الذي يأتي اليوم الخميس بـ«فصح يونان»، وهو اصطلاح كنسي فريد لا يستخدم إلا بالنسبة لعيد القيامة المجيد الذي يطلق عليه أيضًا «عيد الفصح»، مما يدل على أن الكنيسة تنظر إلى قصة يونان الذي ابتلعه الحوت ثلاثة أيام على أنها رمز لقصة السيد المسيح الذي دفن في القبر ثلاثة أيام وقام في اليوم الرابع.

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