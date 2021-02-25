أتالانتا هوكس يفوز على سيلتيكس في دوري كرة السلة الأمريكي

استمر انهيار بوسطن سيلتيكس بعدما تلقى الهزيمة الثالثة على التوالي في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين بخسارته 127-112 أمام مضيفه أتالانتا هوكس.







وتراجع سيلتيكس بشكل واضح حيث خسر 9 مرات في 14 مباراة في فبراير (شباط) ولديه مباراة أخرى في الشهر الحالي أمام إنديانا بيسرز يوم السبت.







وأنهى هوكس الربع الأول متقدماً 40-27 منها 17 نقطة من تراي يانغ.







واستهل صاحب الأرض الربع الثاني بتسجيل عشر نقاط متتالية منها ثماني نقاط من دانيلو غاليناري ليعزز هوكس تقدمه بفارق 23 نقطة.







وفشل سيلتيكس في إيقاف هجوم هوكس الذي أنهى الربع الثاني بفارق 10 نقاط أخرى لتصل النتيجة إلى 72-49.







واستسلم سيلتيكس تماماً في الشوط الثاني ولم يقل الفارق عن 15 نقطة سوى في نهاية المباراة ليتلقى الفريق الخسارة 17 في 32 مباراة ويتراجع للمركز السابع في القسم الشرقي بعدما كان بين أول ثلاثة مراكز في بداية الموسم الحالي.







وتصدر غاليناري قائمة مسجلي هوكس برصيد 38 وتبعه يانغ وله 33 نقطة.







وكان جايلن براون الأكثر تسجيلاً في صفوف سيلتيكس برصيد 17 نقطة فقط.