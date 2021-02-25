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رسميًا.. 'الصحفيين' تدعو لانعقاد عموميتها وإجراء انتخابات التجديد
الخميس 25/فبراير/2021 - 10:10 ص
ميسون أبو الحسن
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دعا مجلس نقابة الصحفيين، الزملاء المقيدين في جدول المشتغلين، للاجتماع العادي للجمعية العمومية للنقابة، يوم 5 مارس المقبل، وذلك الساعة العاشرة صباحًا.
وقال المجلس في دعوته، إن ذلك يأتي إعمالًا لنص المادة 33 من قانون النقابة رقم 76 لسنة 1970.
ويتضمن جدول الأعمال الآتي:
1- التصديق على محضر الجمعية العمومية المنعقدة في مايو 2019.
2- التصديق على تقرير مجلس النقابة عن الفترة من مارس 2020 حتى فبراير 2020.
3- اعتماد الحساب الختامي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019 حتى فبراير 2021.
4- إجراء الانتخابات على منصب النقيب، والتجديد النصفي لـ6 من أعضاء المجلس، وفي حال الإعادة على منصب النقيب، تُجرى الإعادة في اليوم الثاني، من الساعة 3 حتى 7 مساءً.
5- ما يُستجد من أعمال.
وأضاف المجلس في دعوته، أنه في حال عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية في الانعقاد الأول، بنسبة حضورة 50%+1، تتم الدعوة للجمعية العمومية يوم الجمعة 19 مارس، وذلك بنبسة حضور 25%+1.
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