رسميًا.. 'الصحفيين' تدعو لانعقاد عموميتها وإجراء انتخابات التجديد

دعا مجلس نقابة الصحفيين، الزملاء المقيدين في جدول المشتغلين، للاجتماع العادي للجمعية العمومية للنقابة، يوم 5 مارس المقبل، وذلك الساعة العاشرة صباحًا.





وقال المجلس في دعوته، إن ذلك يأتي إعمالًا لنص المادة 33 من قانون النقابة رقم 76 لسنة 1970.





ويتضمن جدول الأعمال الآتي:





1- التصديق على محضر الجمعية العمومية المنعقدة في مايو 2019.





2- التصديق على تقرير مجلس النقابة عن الفترة من مارس 2020 حتى فبراير 2020.





3- اعتماد الحساب الختامي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019 حتى فبراير 2021.





4- إجراء الانتخابات على منصب النقيب، والتجديد النصفي لـ6 من أعضاء المجلس، وفي حال الإعادة على منصب النقيب، تُجرى الإعادة في اليوم الثاني، من الساعة 3 حتى 7 مساءً.





5- ما يُستجد من أعمال.



