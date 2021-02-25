تقرير: الإمارات دائما سباقة في تقديم يد العون والمساعدة للصومال

قال تقرير، إن دولة الإمارات قدمت يد العون والمساعدة لجميع البشر في الصومال بغض النظر عن الدين والجنس واللون.

وبحسب التقرير، كانت الإمارات يد العون للعديد من دول العالم وبالذات المناطق المنكوبة ومنها الصومال، حيث تنوعت المساعدات ما بين إغاثية عاجلة أو مشاريع تنموية مثل بناء المستشفيات وحفر الآبار والعديد من الخدمات الرئيسية هناك.

وكانت مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، قدمت على مدار السنوات الماضية الكثير من المساعدات الإنسانية العاجلة للشعب الصومالي الشقيق لتوفير احتياجاته الأساسية والتخفيف عنه من عبء الجفاف والأزمات التي يتعرض لها، وذلك بتوجيهات من القيادة الرشيدة لتخفيف المعاناة.