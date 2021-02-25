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استشاري تغذية: المياه والشمس أفضل وسائل اكتساب المناعة (فيديو)

الخميس 25/فبراير/2021 - 10:11 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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حذرت الدكتورة نهلة عبدالوهاب، استشاري التغذية والمناعة، من الإكثار من تناول الخبز الأبيض والمكرونة لأنهم يسببون السمنة، معلقة: "السمنة كتالوج أمراض باطنى".

ونصحت "عبدالوهاب"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، باستبدال الخبز الأبيض بمنتجات صحية، موضحة أن هناك من يستخدم الفلفل الأخضر والخس والخيار بدلا من الخبز، معلقة: "بيعمولوا منهم ساندويتشات".

وأضافت أنه يجب الإكثار من تناول الخضروات بدلا من النشويات، منوهة بأنه لا يجب أن نتناول أكثر من نصف رغيف يوميا، خاصة وأن الإكثار من النشويات يرفع من نسبة السكر.

وعن رفع مناعة الجسم، شددت على أهمية شرب كميات كبيرة من المياه، والتعرض للشمس، وتهوية الغرف، وممارسة الرياضة لاكتساب المناعة، لافتة إلى أنه يفضل تناول 3 كوب من الزبادي يوميا.

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