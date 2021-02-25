تعليق قوي من زيدان بعد الفوز على أتالانتا

أكد المدير الفني لريال مدريد الإسباني، الفرنسي زين الدين زيدان، أن الفوز على أتالانتا الإيطالي في عقر داره كان نتيجة جيدة، وأنه كان أهم شيء في المباراة.





وتغلب ريال مدريد على مضيفه أتالانتا 1-0 أمس الأربعاء، في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.





وقال زيدان: "إنها نتيجة جيدة لنا، وهذا هو أهم شيء.. لا أعتقد أن الابتكار شيء مهم مثل تسجيلنا هدف وعدم اهتزاز شباكنا".





وأضاف: "عانينا من غياب العديد من اللاعبين ولكننا على الطريق الصحيح، نتسم بالقوة على مستوى الدفاع".





وفي المقابل، قال المدير الفني لأتالانتا غامبييرو غاسبريني في تصريحات إلى سكاي سبورتس: "علينا أن نفوز في مدريد.. لا يمكننا التفكير بشكل مفرط، لدينا احتمالية واحدة، علينا تحقيق الفوز".



