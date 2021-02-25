الطالع الفلكي الخَمِيس 25/2/2021..بَطن الحُوت!

*القمر فى الرّبع الأوّل ، القمر فى الأسد.

**فلكياً/هندياً: القمر فى السّرطان.

**غربيّاً: "الشّمس" فى برج الحُوت من 19 فبراير - 20 مارس.

**هنديّاً: "الشّمس" فى برج الدّلو من 12 فبراير - 14 مارس.

**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى منزلة سعد بلع من 23 فبراير - 7 مارس.





اليوم 18 أمشير قبطى ، 25 شُبَاط رُومى ، 13 رَجَبْ ، ميمُون للغاية.





قال الحكيم المصرى:- أنا معنديش أىّ شكّ فِليلى ، المسألة إن الواحد مَبَآش مِطّمّن لِمِرْوَاحْهَا لا للنّادى ولا للسّينما ولا للجامعة ولا للجنّ الأزرأ حَتّى.(محمود ياسين من فيلم أين المَفَرّ-1977)





*القمر فى الأسَد "غربيّاً"

مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.





*(الزّهرة تنتقل للحُوت - غربيّاً - تُرُوبِيكال سِيسْتِمْ)

تنتقل بمشيئة الله تَعَالى الزّهرة من الدّلو للحُوت فى الثالثة و11 دقيقة عصراليوم ، و سوف تبقى فيه لتُغادره للحَمَلْ فى الرّابعة و 16 دقيقة عصر 21 مارس ، بتوقيت القاهرة ، ماذا يعنى هذا ؟





هذا تذكير بمراكز الكواكب فى حزام زودياك الأبراج على الطريقة الغربيّة

(الشمس) ----- فى الحُوت.(تنتقل للحَمَلْ فى 20 مارس)

(عطارد) ----- فى الدّلو.(ينتقل للحُوت فى 16 مارس)

(الزّهرة) ----- فى الحُوت. (تنتقل للحَمَلْ 21 مارس)

(القمر) ------ فى الأسد.(بيغيّر مكانه كل 55 ساعة)

(المرّيخ) ----- فى الثّور.(ينتقل للجَوْزَاء فى 4 مارس)

(زُحل) ------ فى الدّلو.(ينتقل للحُوت فى 7 مارس 2023)

(المُشترى) ---- فى الدّلو.(ينتقل للحُوت فى 29 ديسمبر 2021)





تمّ إعتبار الحُوت برج علوّ وقوّة الزهرة فالمكان الذى يُناسب الزّهرة وتشعر فيه بقوّتها بطن الحُوت/منزلها/غرفة نومها، من وجهة نظر إيجابيّة فدخول الشمس لبرج الحُوت (قد) يعنى إدخال الدفء على بطن الحُوت بوصول عريس/عروس، زيادة ديكورات غرفة نومك بجهاز ثمين مُعمّر ، طفرة فى تعامل من لهم هيئة الأب كالزوج والأب والأخ فى التعامل مع الزّهرة/الزوجة أوالإبنة كنموذج محمود ياسين بفيلم أين المفر أوعبد المنعم مدبولى بفيلم فى الصيف لازم نحب ، والقصد ليس إنخفاض الثقة فى الزهرة/ الإبنة لكنها إجراءات أمان يشعر معها الزوج أو الأب بالإرتياح ، وحمايتها من مصير فاتن حمامة بفيلم الزوجة العذراء أو ميرفت أمين بفيلم الأنثى والذئاب ،من وجهة نظر سلبيّة فدخول الشمس الضوء/الشهرة لبطن الحوت (قد) يعنى أن تقع صور عائليّة خاصة على هاتفك النقّال فى اليد الغلط لتجد طريقها للضوء ، لذا وَجَبَ الحَذَر.





برج الحوت يدعم إنهاء الإتفاقات السابقة أوالإنفصال عن شراكات لم تعد مُجدية ، تنظيف أدراج مكتبك والتخلص من الخردة ، تنظيف نفسك وملابسك ومنزلك ، التخلص من/إنهاء/الإنفصال عن عادات وعلاقات سيئة/رفقة السوء، فرصة لعثور فتاة على عريسها والعريس على عروسة الأحلام بعد رحلة طويلة من البحث، والحظ بجانبك بمشيئة الله تَعَالى دون شك طالما بالحلال.





*اليوم يُوافق

ذكرى ميلاد المُمثلة الهندية الرّاحلة ديفيا بهارتى والتى توفّت بحادث سقوطها من شرفة منزلها ، بدأت العمل بالإعلانات بسن الـ 16 سنة لتنتقل للسينما ، مثلت 19 فيلم منهم 14 فيلماً فى سنة 1992 لتكون صاحبة أكبر رقم قياسى لعدد أفلام بسنة واحدة فقط ، توفّت فى 5 أبريل 1993 وعمرها 19 سنة ، أى أن مسيرتها الفنية كانت لأربعة سنوات ويُشاع أنها ماتت مقتولة بسبب غيرة من فنانات منافسات ، ديفيا إعتنقت الإسلام قبل زواجها من المخرج سَاجِد ناديولا وسَمّت نفسها سَنَاء ، سار فى جنازتها مشاهير السينما الهنديّة ، وَجْه سَنَاء أصبح علامة مُسجّلة لمُنتجات التجميل فى الهند وكافة مراكزالتجميل حيث يعتبرونها أيقونة ورمزاً للصّبَا وَالجَمَال ، صورتها المُرفقة على شمالك ، أما على يمينك فهى صورة قرينتها المُمثلة الهندية سريديفى كابور والتى توفّت بأحد فنادق دبى فى حادث غرق وعمرها 54 سنة وكان تاريخ وفاتها 24 فبراير 2018 ، يوم واحد من ميلاد قرينتها سناء.





الأسماء المُساوية للقِيَم الحسابية لإسم ديفيا براكاش بهارتى....

(وداعاً الآن)،(العرض الأخير)،(تصنع المال من بؤس الناس)،(أميرة الطيور) ، (عروسٌ سماويّة)،(أسنانها تلمع)،(هِىَ فى رَحْمَة الله تَعَالى).





*إخترت لك من قنَاة يُوتيُوب

باقة من أغانى الأفلام الهندية ورغم عدم المعرفة بمعانى الكلمات إلا أن مُوسيقى الأغانى مُريحة خفيفة على الأذن ومألوفة غالباً تكون شاهدت أحدها على الأقل.





1-Best Hits Of Madhuri Dixit | Evergreen Hindi Songs | Jukebo

2-Romantic Love Songs Jukebox | Pehla Pehla Pyar and Other Popular Hindi Love Songs

3-Dilwale Dulhania Le Jayenge Video Jukebox | Full Song | Jatin-Lalit | Shah Rukh Khan | Kajol | DDLJ





*إلى الطّوالع اليوميّة..





برج الحمل: إستعادتك لأمل مفقود لوظيفة أو صفقة أو أموال فقدت الأمل فيها مرتفعة، بادربقرع الباب من جديد على الآمال المفقودة إن كانت الإشارات إيجابيّة.





برج الثور: إبحث عن الكَيْف وليس الكَمّ، عن الجودة وليس السعر،رغبتك المُلحّة فى السرعة قد تكون على حساب جودة عملك، أنجز القليل لكن أنجزه بإتقان.





برج الجوزاء: إستعمالك لمهارة تقسيم الوقت يعنى إنهاء أكثر من عمل، على الأقل تأكد من إنهاء جزء من تلك الأعمال بصورة نهائيّة ، مالا يُدرك كله لايُترك كله.





برج السّرطان: إفحص التفاصيل الصغيرة بعناية حتى لاتسمع العبارة الشهيرة القانون لايحمى المغفلين ، أو تَخَلّ فوراً عن البضاعة/المُستند الملعون ولاعيب فى ذلك.





برج الأسد: رغبتك فى الغناء مُرتفعة حتى إن لم تكن تستحم، هذا يعنى بحثك عن نصفك الحلو باجتهاد إن كنت عازباً ، وتأدية واجباتك الزوجيّة إن كنت متزوّجاً.





برج العذراء: أنت مدعوّ لتأمين نفسك من حماقات الآخرين بعدم تفويضهم بأداء عملك والتى قد تورطك فى مشاكل وظيفيّة ، ماحكّ جلدك مثل ظفرك.





برج الميزان: النقود ليست بهذه الأهمية عند مقارنتها بصديق فى ورطة،لا تُحمل نفسك فوق طاقتها لكن على الأقل بإمكانك حل جزء من المشكلة، بمشيئة الله تَعَالى.





برج العقرب: لا تكن حسّاساً زيادةً عن اللازم ، حاول إبعاد العاطفة عن شئون العمل مع إحتفاظك بمراعاة الدّواعى الإنسانيّة الطارئة.





برج القوس: ليس كل من حولك يتميّزون بالإتزان العقلى وعليك تجاهل سخافات البعض لتسير الحياة ، هذا يشمل دهماء قد تقابلهم فى الطريق.





برج الجدى: عليك وضع لافتة ممنوع الإقتراب أوالإزعاج على باب مكتبك لتنتهى من كافة أعمالك المتأخرة ، لا تلجأ للطرق المُختصرة أو مفهوم الفهلوة.





برج الدّلو: إبتعد عن الثرثرة الزّائدة فقد يستمسك أحدهم عليك خطأ كلامى أو أن تكشف عن أحد أسرارك بزلّة لسان ، خير الكلام ما قَلّ و دَلّ.





برج الحوت: البكاء على جروح الماضى العاطفية أوخسائرك المالية ليست من صفاتك، لست من النوع الضعيف فلا تتقمّص دورالضحيّة المغلوب على أمرها.



