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الأرصاد: الطقس معتدل على القاهرة.. وأمطار على السواحل الشمالية (فيديو)

الخميس 25/فبراير/2021 - 10:19 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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عرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، المُذاع عبر القناة الأولى، حالة الطقس اليوم الخميس، حيث يتوقع خبراء الأرصاد الجوية بأنَّ الطقس سيكون معتدلا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، ودافئء على جنوب سيناء مع رياح نشطة، ومائلا للدفء على شمال الصعيد، وجنوب الصعيد.
ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد، أنَّ يكون الطقس ليلًا شديد البرودة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، وباردًا على جنوب سيناء، وشديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد، مع فرص لسقوط أمطار من خفيفة على السواحل الشمالية، على فترات متقطعة، وستكون درجات الحرارة كالآتي:
القاهرة العظمى 21 والصغرى 10
الإسكندرية العظمى 19 والصغرى 11.
مرسى مطروح العظمى 18 والصغرى 11
سيوة العظمى 21 والصغرى 10.
بورسعيد العظمى 21 والصغرى 11.
دمياط العظمى 20 والصغرى 12.
الإسماعيلية العظمى 21 والصغرى 10.
السويس العظمى 21 والصغرى 11.
العريش العظمى 19 والصغرى 10.
طابا العظمى 21 والصغرى 13.
سانت كاترين العظمى 17 والصغرى 5
شرم الشيخ العظمى 25 والصغرى 15.
الغردقة العظمى 24 والصغرى 14.
الفيوم العظمى 21 والصغرى 9
بني سويف العظمى 21 والصغرى 9
المنيا العظمى 21 والصغرى 8.
أسيوط العظمى 22 والصغرى 8
سوهاج العظمى 23 والصغرى 9.

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