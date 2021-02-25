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مجلس جامعة بنها: توفير بيئة آمنة ومناسبة للطلاب لأداء الامتحانات

الخميس 25/فبراير/2021 - 10:21 ص
بوابة الفجر
محمد ضوه
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عقد مجلس جامعة بنها اجتماعه برئاسة الدكتور ناصر الجيزاوي، القائم بأعمال رئيس الجامعة، وحضور الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وعمداء الكليات وأعضاء المجلس.

واستعرض مجلس الجامعة آخر الاستعدادات الخاصة بامتحانات الفصل الدراسي الأول، والتي من المقرر أن تبدأ الأسبوع المقبل، والعمل على توفير بيئة آمنة وجو نفسي مناسب للطلاب لأداء الامتحانات.

وأكد القائم بأعمال رئيس الجامعة، على متابعة أعمال التعقيم والتطهير للمدرجات وقاعات ولجان الامتحانات بصفة مستمرة حفاظا على سلامة الطلاب وهيئة التدريس والعاملين بالجامعة.

وأشار "الجيزاوي" إلى ضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا، بالإضافة إلى تجهيز بوابات التعقيم الذاتي ومراعاة التباعد بين الطلاب داخل القاعات.

من جانبه قال الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إنه جرى تجهيز لجان وقاعات الامتحانات مؤكدا إن إدارة الجامعة حريصة على متابعة سير أعمال الامتحانات بصفة مستمرة وتوفير كافة سبل الراحة والرعاية للطلاب خاصة في ظل الظروف الحالية لمواجهة جائحة كورونا.

وأضاف "سمير" أنه جرى تقسيم الطلاب على 3 فترات في الكليات ذات الأعداد الكثيفة لتقليل الأعداد داخل اللجان، مع التأكيد على تواجد جميع الأطقم الطبية في العيادات لمواجهة أي حالات طارئة خلال الامتحانات.

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