"جنوب الوادي" تنظم قافلة طبية للكشف على أهالي الرحمانية



نظمت جامعة جنوب الوادى تحت رعاية الدكتور يوسف غرباوى رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور أحمد كمال نصاري نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة قافلة طبية بقرية الرحمانية بمركز نجع حمادى بمحافظة قنا، والتي حملت اسم الشهيد " أسامه ثابت عبدالستار "



صرح الدكتور يوسف غرباوى، رئيس الجامعة، أن القافلة حملت اسم الشهيد أسامه ثابت عبدالستار، وذلك فى إطار حرص الجامعة على تكريم شهداء الوطن الأبرار الذين ضحوا بأرواحهم الطاهرة فداء للوطن، لافتا إلى أن القافلة ضمت عدة تخصصات طبية فى إطار اهتمام الجامعة ببناء الإنسان المصري صحيا تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، للجامعات بأن تصبح حاضنة للمجتمعات المحيطة.



وأشار الدكتور أحمد كمال نصارى، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إلى أن القافلة شارك فيها عدد من أعضاء هيئة التدريس من كليتى الطب والصيدلة وقدمت خدماتها العلاجية من كشف وصرف العلاج بالمجان تماما لعدد ٥٢٥ حالة؛ منها ١٠٠ حالة رمد و١٠٠ أطفال و٧٠ بطانة و٦٥ نساء و٦٠ جلدية و٥٠ ألف وأذن و٤٠ صدرية و٤٠ عظام.





