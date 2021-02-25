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مدرب أتالانتا يفتح النار على الجميع بعد الخسارة من ريال مدريد

الخميس 25/فبراير/2021 - 10:20 ص
بوابة الفجر
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قال مدرب أتالانتا جيان بييرو غاسبريني إن الحكم أفسد مباراة فريقه أمام ريال مدريد بطرد ريمو فرويلر مبكراً في الخسارة 0-1 في ذهاب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.



وطُرد فرويلر بعد 17 دقيقة عندما حرم فيرلان ميندي من الانفراد بالحارس وهو أكثر طرد مبكر في دوري الأبطال منذ أكثر من 3 أعوام وبعد ذلك أصبحت الأمور صعبة على فريق المدرب غاسبريني.



وصمد أتالانتا حتى أربع دقائق من النهاية عندما هز ميندي الشباك بتسديدة قوية.



وأشار غاسبريني إلى أن المواجهة انتهت بطرد فرويلر.



وأبلغ مدرب أتالانتا شبكة سكاي سبورتس إيطاليا: "لا أعلم ماذا كانت ستؤول إليه المباراة، لكنها فسدت تماماً بسبب حكم مبالغ في واقعة واحدة، عوقبت في الدوري الإيطالي بسبب حديث مماثل ولو قلت أي شيء الآن سيعاقبني الاتحاد الأوروبي (يويفا) لشهر، لكن ما حدث بمثابة انتحار كرة القدم، لا يمكن أن يكون هناك حكام لم يمارسوا كرة القدم ولا يعرفون الفارق بين خطأ وتدخل".



وأضاف: "إذا لم يستطيعوا معرفة الفارق فيجب عليهم البحث عن وظيفة أخرى بكل صدق، يجب أن يكون الحكام ممن لعبوا كرة القدم من قبل".



وعانى ريال مدريد لصناعة الفرص أمام منافس عنيد إلى أن هز ميندي الشباك وأشاد غاسبريني بروح فريقه قبل مباراة الإياب في مدريد في 16 مارس (آذار).



وقال غاسبريني: "دافعنا بشكل جيد وكدنا أن نخرج بالتعادل السلبي، لكن بالتأكيد كان يمكننا تقديم أداء ممتع لو لعبنا 11 ضد 11، كان يمكن أن نخسر في النهاية، لا أشتكي من النتيجة لكن على الأقل كنا سنلعب بطريقتنا".



وتابع: "نحن راضون، وسنذهب إلى مدريد للعب بطريقتنا".

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