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ارتفاع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 1.14% خلال التعاملات الصباحية

الخميس 25/فبراير/2021 - 10:17 ص
سوق دبي المالي
سوق دبي المالي
نيفين سمير
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إستهل سوق دبي المالي، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، علي ارتفاع ، حيث صعد مؤشر السوق  بنسبة 1.14% رابحاً 28.72 نقطة ليصل إلى مستوى 2536.52 نقطة، وبلغ حجم التداول 40.2 مليون سهم محققة ما قيمته 54.7 مليون درهم من خلال تنفيذ 782 صفقة لعدد 28 سهماً.


وصعدت 7 قطاعات ببورصة دبي على رأسها النقل بنسبة 2%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 1.73%، يليه قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.96%، ثم قطاعي العقارات والاتصالات بنسبة 0.76%، 0.75%، على التوالي، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.10%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.05%.
 
وقفز 21 سهماً ببورصة دبي، بمستهل جلسة الخميس، على رأسها سهم مجموعة الاستثمار القابضة بنسبة 10.76%، ثم سهم شركة الإثمار القابضة بنسبة 2.74%، وتراجعت 3 أسهم على رأسها سهم شركة الصقر الوطنية للتأمين بنسبة 4.79%، ثم سهم مصرف السلام-البحرين بنسبة 2.03%، فيما تصدر سهم شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة-دو قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 2.1 مليون ورقة بقيمة 14 مليون درهم، وارتفع السهم بنسبة 0.75%.

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