ارتفاع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 1.14% خلال التعاملات الصباحية

إستهل سوق دبي المالي، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، علي ارتفاع ، حيث صعد مؤشر السوق بنسبة 1.14% رابحاً 28.72 نقطة ليصل إلى مستوى 2536.52 نقطة، وبلغ حجم التداول 40.2 مليون سهم محققة ما قيمته 54.7 مليون درهم من خلال تنفيذ 782 صفقة لعدد 28 سهماً.









وصعدت 7 قطاعات ببورصة دبي على رأسها النقل بنسبة 2%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 1.73%، يليه قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.96%، ثم قطاعي العقارات والاتصالات بنسبة 0.76%، 0.75%، على التوالي، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.10%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.05%.