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تعرفي على اتيكيت التعامل مع عاملة المنزل

الخميس 25/فبراير/2021 - 10:21 ص
بوابة الفجر
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يجب أن تتبعي أسلوب الاتيكيت عند التعامل مع  عاملة المنزل ومن قواعد الاتيكيت التي يجب اتباعها ما يلي:

- إذا أخطأت العاملة في عملها أو قصّرت في الخدمة المطلوبة منها، فيجب التحدث إليها برفق، مع تنبيهها بأدب حتى تنجز العمل المطلوب منها بحرص وإتقان في المرات المقبلة.

- لا يتقيّد كثيرون بقواعد الإتيكيت، عند تعاملهم مع العاملات المنزليات، لناحية استخدام الكلمات الجارحة في التخاطب وإياهن، أو عدم الاهتمام بملابسهن.

- تنصّ قواعد الاتيكيت على وجوب معاملة عاملة المنزل، باحترام ومودة، فهي تشارك أهل البيت في اليوميات، بعيدًا عن إرهاقها في العمل الشاق، واحترام حقها في الإجازة الأسبوعية، والاعتناء بها عند المرض، وإطعامها، بعيدًا عن أية إهانة أو أذى بدني، بالإضافة إلى إيفائها حقوقها في الوقت المناسب، ومن دون تباطؤ. وعند المناداة، يجب مخاطبتها باستعمال اسمها الحقيقي وليس لقبًا مهينًا أو غير لائق.

- ينبغي تعليم الأولاد أنه عند الطلب من الخادمة أي طلب، عليهم أن يستهلوا ذلك بعبارة: "لو سمحت"، وغيرها من العبارات اللطيفة التي تغرس في نفوس الناشئة معاني التواضع والمساواة والخلق السليم.

- يجب تعليم العاملة في المنزل طريقة أداء الأعمال المطلوبة منها، بروية وصبر، أما في حال التوبيخ، فيستحسن أن تسبق ذلك عبارة تقدير أو مديح أو مقدمة لطيفة تمهد الحديث لقبول التوبيخ. إلى ذلك، من الضروري تجنب التوبيخ على كل صغيرة وكبيرة.

- تخصّص للعاملة المنزلية غرفة، مهما كانت صغيرة، وذلك حتى ترتاح فيها وتشعر بالأمان والانتماء إلى العائلة. ولا يجب أن ننسى أن للعامل عائلة وأولاد، ومن حقها التواصل معهم.

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