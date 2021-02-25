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الهند وباكستان تتفقان على وقف إطلاق النار في كشمير

الخميس 25/فبراير/2021 - 10:25 ص
الحدود الهندية الباكستانية
الحدود الهندية الباكستانية
وكالات
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اتفقت الهند وباكستان، على وقف إطلاق النار على الحدود المتنازع عليها في كشمير، حيث تكرر تبادل إطلاق النار في الأشهر الأخيرة.

 

وقالت قادة العمليات العسكرية في البلدين، إنهم تحدثوا عبر الهاتف واتفقوا على مناقشة المخاوف التي قد تعكر صفو السلام وتؤدي إلى أعمال عنف في منطقة الهيمالايا".

 

ويذكر أن الأوضاع بين الهند وباكستان توترت بعد 5 أغسطس 2019، بعدما أعلنت نيودلهي عن قرارها إلغاء نظام الحكم الذاتي لإقليمي جامو وكشمير، وجعلهما اثنين من الأقاليم الاتحادية (الوحدات الإدارية التي لها حقوق أقل من الدولة). وللقيام بذلك، ألغى البرلمان الهندي المادة 370 من الدستور، التي أعطت الولاية وضعا خاصا.

 

وخاضت باكستان والهند، خلال الصراع على كشمير 3 حروب أعوام 1948 و1965 و1971 أسفرت عن مقتل نحو 70 ألفا من الطرفين.

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