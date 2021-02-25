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أسعار الذهب اليوم الخميس 25-2-2021

الخميس 25/فبراير/2021 - 10:26 ص
بوابة الفجر
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حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 25 فبراير 2021.

أسعار الذهب اليوم الخميس 25-2-2021

سعر جرام اليوم عيار 24 يسجل 901 جنيه

سعر جرام اليوم عيار 21 يسجل 790 جنيه

سعر جرام اليوم عيار 18 يسجل 677 جنيه

سعر الجنيه الذهب يسجل 6320 جنيهًا

سعر أوقية الذهب بلغت 27932 جنيهًا

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