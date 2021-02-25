عمرو بدر للصحفيين: أمام الصندوق ضمير كل زميل سيوجهه إلى من يراه مناسبًا

قال عمرو بدر عضو مجلس نقابة الصحفيين، والمرشح على عضوية المجلس بانتخابات التجديد النصفي، إن أفضل ما في فترة الانتخابات، هي أنها تُذكرنا بقضايانا الكبرى، وهي الحريات الصحفية، وعلاقات العمل، ومستوى معيشة جيد الزملاء، والتدريب، والتشريعات، والفصل التعسفي، إلخ، مؤكدًا أنها فترة مناسبة تمامًا لأن نتحدث عن هموم المهنة، أكثر ما نتبادل الأزمات والاتهامات.

وأضاف على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنه أمام الصندوق ضمير كل زميل سيوجهه إلى من يراه مناسبًا، والاختيار والتصويت الحر حق للجمعية العمومية، والأهم أن نستغل هذه الفترة لمناقشة كل القضايا، وفتح كل الملفات المسكوت عنها، ودفع الدماء في شرايين العمل النقابي.

وتابع: "أرجو إعادة الاعتبار للحوار والنقاش الجاد، وترتيب جدول الأولويات والقضايا، وأن ندعو في هذه المرحلة للتوحد لا للانقسام،، في الانتخابات كل الزملاء أحرار في اختيارهم، وفي منح أصواتهم لمن يشاءون".

وكان قد تقدم عمرو بدر عضو مجلس نقابة الصحفيين، بأوراق ترشحه لعضوية المجلس لدورة ثانية، بانتخابات التجديد النصفي، والمقرر عقدها يوم 5 مارس المقبل.

وكان قد دعا مجلس نقابة الصحفيين، الزملاء المقيدين في جدول المشتغلين، للاجتماع العادي للجمعية العمومية للنقابة، يوم 5 مارس المقبل، وذلك الساعة العاشرة صباحًا.

وقال المجلس في دعوته، إن ذلك يأتي إعمالًا لنص المادة 33 من قانون النقابة رقم 76 لسنة 1970.

ويتضمن جدول الأعمال الآتي:

1- التصديق على محضر الجمعية العمومية المنعقدة في مايو 2019.

2- التصديق على تقرير مجلس النقابة عن الفترة من مارس 2020 حتى فبراير 2020.

3- اعتماد الحساب الختامي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019 حتى فبراير 2021.

4- إجراء الانتخابات على منصب النقيب، والتجديد النصفي لـ6 من أعضاء المجلس، وفي حال الإعادة على منصب النقيب، تُجرى الإعادة في اليوم الثاني، من الساعة 3 حتى 7 مساءً.

5- ما يُستجد من أعمال.

وأضاف المجلس في دعوته، أنه في حال عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية في الانعقاد الأول، بنسبة حضورة 50%+1، تتم الدعوة للجمعية العمومية يوم الجمعة 19 مارس، وذلك بنبسة حضور 25%+1.