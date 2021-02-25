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البورصة تربح 4.4 مليار جنيه بعد مرور 10 دقائق من بداية الجلسة

الخميس 25/فبراير/2021 - 10:19 ص
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
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استهلت البورصة المصرية تعاملات اليوم الخميس ، أخر جلسات الأسبوع هلي ارتفاع جماعي لكاقة المؤشرات ، وربح رأس المال السوقي  في تلك الأثناء نحو 4.4 مليار جنيه ليصل عند مستوى 706.3 مليار جنيه.


مؤشرات البورصة المصرية 

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية  "إيجى إكس 30" بنسبة 0.49%، ليصل عند مستوى 1191.2 نقطة،كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.5% ليصل عند مستوى 2398.8 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان، بنسبة 1.4% ليصل عند مستوى 3436 نقطة. 

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