البورصة تربح 4.4 مليار جنيه بعد مرور 10 دقائق من بداية الجلسة





استهلت البورصة المصرية تعاملات اليوم الخميس ، أخر جلسات الأسبوع هلي ارتفاع جماعي لكاقة المؤشرات ، وربح رأس المال السوقي في تلك الأثناء نحو 4.4 مليار جنيه ليصل عند مستوى 706.3 مليار جنيه.









مؤشرات البورصة المصرية





وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 0.49%، ليصل عند مستوى 1191.2 نقطة، كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.5% ليصل عند مستوى 2398.8 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان، بنسبة 1.4% ليصل عند مستوى 3436 نقطة.



