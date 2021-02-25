اتبعي هذه النصائح لتجنب مخاطر الضغط المنخفض عليك وعلى جنينك

أشارت دراسات عن مدى خطورة انخفاض الضغط أكثر من خطورة أرتفاعه، ولكن المرأة الحامل يجب أن يكون ضغطها طبيعيا ليس منخفض أو مرتفع وفي حالة انخفاضه يجلب العديد من المخاطر منها ما يلي:





مخاطر انخفاض ضغط الدم أثناء الحمل

انخفاض ضغط الحامل يؤدي إلى الولادة المبكرة

يؤثر انخفاض ضغط الدم الحامل على عمل المشيمة المسئولة عن تغذية الجنين، حيث يقلل من التروية الدموية.

يؤدي انخفاض ضغط دم الحامل لتعرض الأم لخطر الولادة المبكرة.

انخفاض وزن الجنين عند الولادة.

تلف وتوقف بعض الأعضاء الداخلية للجنين.

في حالات متقدمة قد يحدث موت الجنين داخل الرحم.





نصائح للتغلب على انخفاض ضغط الحامل

يجب شرب الماء بكثرة

شرب كمية كبيرة من الماء والسوائل.

النوم الصحي والمتواصل خلال الليل.

تجنب الوقوف وتغيير الوضعية دون مقدمات، فيجب أن تقف الحامل بالتدريج، وتجلس بالتدريج.

عدم الاستحمام بالماء الساخن جدا، وتجنب حمامات الساونا.

النوم على الجانب الأيسر لزيادة ضخ الدم من القلب .

الحرص على وجبة الافطار لمنح الحامل النشاط خلال النهار.