بورصة الكويت في عطلة من اليوم وحتي الأحد بمناسبة العيد الوطني

أعلنت بورصة الكويت، عن تعطلها من اليوم الخميس إلى يوم الأحد الموافق 28 فبراير الجاري، بمناسبة حلول العيد الوطني ويوم التحرير، على أن يستأنف الدوام الرسمي كالمعتاد اعتباراً من يوم الاثنين الموافق 1 مارس.

تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة أمس الأربعاء، باستثناء رئيسي 50، إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.14% خاسراً 7.68 نقطة ليغلق عند مستوى 5649.16 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 0.16% خاسراً 9.93 نقطة ليغلق عند مستوى 6157.47 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.06% خاسراً 2.65 نقطة ليغلق عند مستوى 4650.52 نقطة، فيما ارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.01% رابحاً 0.28 نقطة ليغلق عند مستوى 4820.75 نقطة ، وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 252.6 مليون سهم بقيمة 77.6 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 12204 صفقة.







