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ارتفاع هامشي بمؤشر سوق البحرين المالي في مستهل التعاملات
الخميس 25/فبراير/2021 - 10:34 ص
نيفين سمير
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استهل سوق البحرين المالي، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، علي ارتفاع ، حيث صعد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.05% رابحاً 0.68 نقطة ليصل إلى مستوى 1463.66 نقطة، وبلغ حجم التداول 1.04 مليون سهم بقيمة 127.5 ألف دينار بحرينى.
وصعد ببورصة البحرين قطاع الخدمات بنسبة نمو 3.29% مدفوعاً بصعود سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 0.36%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة نمو 0.46% مدفوعاً بصعود سهم مجموعة جي إف إتش المالية بنسبة 0.58%، فيما تراجع سهم شركة عقارات السيف بنسبة 0.64%.
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