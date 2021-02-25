ارتفاع هامشي بمؤشر سوق البحرين المالي في مستهل التعاملات

استهل سوق البحرين المالي، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، علي ارتفاع ، حيث صعد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.05% رابحاً 0.68 نقطة ليصل إلى مستوى 1463.66 نقطة، وبلغ حجم التداول 1.04 مليون سهم بقيمة 127.5 ألف دينار بحرينى.







