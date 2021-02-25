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طريقة تحضير الشاي بنكهة التفّاح

الخميس 25/فبراير/2021 - 10:32 ص
بوابة الفجر
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نقدم لكم في السطور التالية طريقة مذهلة لتحضير الشاي بنكهة التفاح وللحصول على المذاق المطلوب اتبعوا طريقة التحضير التالية:


مقادير تحضير الشاي بنكهة التفّاح 
- الماء : كوب
- القرفة : عود
- التفاح : 1 حبة (مُقطّع إلى شرائح)
- العسل : 2 ملعقة كبيرة
- الشاي الأسود : 2 ظرف 

طريقة تحضير الشاي بنكهة التفّاح 
يصبّ الماء في ركوة كبيرة توضع على حرارة متوسّطة، مع عود القرفة.
حين يغلي الماء، يوضع ظرفا الشاي في الركوة، بالإضافة إلى شرائح التفاح. يغلى الخليط لدقيقتين.
طريقة التقديم: يصبّ الشاي في كوبين، مع التحلية بالعسل. ويقدّم ساخنًا.

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