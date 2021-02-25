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البورصة توقف التداول علي أسهم 9 شركات لتجاوزها نسبة الـ 5%
الخميس 25/فبراير/2021 - 10:36 ص
نيفين سمير
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أوقفت إدارة البورصة المصرية، التداول على 9 أسهم، لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أوهبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الخميس
وأوضحت البورصة المصرية أن هذه الشركات : سبيد ميديكال، مجموعة بورتو القابضة-بورتو جروب، العربية لمنتجات الألبان "آراب ديري-باندا"، العبور للاستثمار العقاري، أوراسكوم للتنمية مصر، العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير، أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، مرسى مرسى علم للتنمية السياحية، القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية علي التوالي .
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