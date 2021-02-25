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باتشيكو يفاجئ "جنش" بقرار جديد في الزمالك

الخميس 25/فبراير/2021 - 10:38 ص
بوابة الفجر
علي خلاف
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يدرس المدرب البرتغالي جايمى باتشيكو، المدير الفنى للفريق الكروى الأول بنادى الزمالك، الدفع بمحمود عبدالرحيم «جنش» خلال المباريات المقبلة للفارس الأبيض.

ودفع المدرب البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، بـ «جنش» أمام تونجيت، في الجولة الثانية لدور المجموعات والتى انتهت بالتعادل السلبي.

ويستهدف المدرب البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك مشاركة محمود عبد الرحيم جنش أساسيا في مباراة وادي دجلة بالدوري المصري.

وتحفظ المدرب البرتغالي جايمي باتشيكو، على تصرف محمد أبوجبل، حارس مرمى الفريق، الذي رفض الجلوس على دكة البدلاء خلال مباراة تونجيت السنغالي.

الجدير بالذكر أن محمد أبو جبل حارس مرمى الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك رفض الجلوس على دكة البدلاء، بعد علمه بمشاركة محمود جنش في التشكيل الأساسي أمام تونجيث السنغالي، وهو ما أثار استياء مدرب الأبيض.

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