وكيل مطرانية الأقباط الكاثوليك بالبحر الأحمر: سفير الفاتيكان بمصر يزور الغردقة أول مارس

أعلنت الكنيسة الكاثوليكية بالبحر الأحمر، برئاسة القمص يؤانس اديب وكيل مطرانية الأقباط الكاثوليك بالبحر الأحمر، عن زيارة مرتقبة لممثل قداسه البابا فرنسيس المطران نيقولاس هنري سفير الفاتيكان بمصر.



وقال القمص يؤانس اديب وكيل مطرانية الأقباط الكاثوليك بالبحر الأحمر، أنا زيارة المطران نيقولاس هنرى سفير الفاتيكان بمصر، تعد الزيارة الأولى لمدينة الغردقة له منذ تنصيبه.



وأضاف وكيل مطرانية الأقباط الكاثوليك بالبحر الأحمر، فى تصريح خاص ل"لفجر"، سيتم إقامة قداس احتفالي بحضور نيافه انبا عمانوئيل صباح الجمعه 1232021 بكنيسه القديس يوسف بالغردقه 930 صباحا، كا بروتوكول لاستقبال سفير الفاتيكان بمصر لأول مرة في الغردقة، موضحًا مع التأكيد على ضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجدة.



وتابع:- وكيل مطرانية الأقباط الكاثوليك بالبحر الأحمر، أن هذه الزيارة لسفير الفاتيكان، لمدينة الغردقة السياحية، سيكون لها مردود إيجابي على القطاع السياحى بالبحر الأحمر، مشيرًا أن الزيارة تستغرق 3 أيام وسيكون هناك برنامج دقيق لهذه الزيارة لكى تعود بالنفع على المحافظة بصفة عامة والقطاع السياحى بصفة خاصة.