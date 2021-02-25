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موسيماني ينقلب على نجم الأهلي

الخميس 25/فبراير/2021 - 10:51 ص
بوابة الفجر
اشرف عبد الناصر
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أبدى الجنوب افريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي غضبه الشديد من أزمات محمود كهربا لاعب المارد الأحمر خلال الفترة الأخيرة.

وتعرض كهربا للإيقاف في مونديال الأندية بعد أن صافح احد الجماهير عقب مباراة بايرن ميونيخ، مما تسبب في حرمانه من المشاركة أمام بالميراس في مباراة تحديد المركز الثالث بمونديال الأندية، بالإضافة إلى أزمته مع لاعب المريخ السوداني في المباراة التي فاز بها الماود الأحمر بثلاثية نظيفة.

وخسر الأهلي بهدف نظيف من فريق سيمبا التنزاني في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ومن المنتظر أن يستعد الأهلي غدا الجمعة لمواجهة طلائع الجيش والمقرر لها الأحد القادم في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.

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