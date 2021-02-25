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موعد مباراة ريال مدريد المقبلة في الدوري الإسباني

الخميس 25/فبراير/2021 - 10:53 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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يستعد نادي ريال مدريد لمواجهة نظيره ريال سوسيداد، يوم الاثنين المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من عمر بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

وتقام مباراة ريال مدريد أمام نظيره ريال سوسيداد، على أرضية ملعب ألفريدو دي ستيفانو، معقل الفريق الملكي.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 52 نقطة، وبفارق ثلاث نقاط عن أتلتيكو مدريد صاحب الصدارة، في حين يتواجد ريال سوسيداد في المركز الخامس برصيد 41 نقطة.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر بتوقيت الإمارات.

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