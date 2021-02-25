بعد خضوعها لعملية جراحية.. شيري عادل تتصدر تريند "جوجل"

تصدرت الفنانة شيري عادل، مؤشرات الأكثر بحثًا على موقع "جوجل"، وذلك بعد تعرضها لأزمة صحية مفاجأة، وخضوعها لعملية جراحية دقيقة أمس.



وكانت الفنانة إنجي خطاب، قد أعلنت أمس عن مرض صديقتها الفنانة شيري عادل، حيث نشرت صورة جمعتها بها، من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وعلقت عليها قائلة:" فضلًا دعواتكم بالشفاء لأختي وصاحبة عمري النجمة شيري عادل هتعمل عملية جراحية دقيقة، ربنا يقومك بالسلامة يا روحي يا رب".



والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة شيرى عادل الدرامية حكاية "أمر شخصي" من مسلسل "إلا أنا"، وهي بطولة نهال عنبر، إيهاب فهمى، ميدو عادل، جمال عبد الناصر، ومعتز ايهاب، وهو من تأليف عمر عبد الحليم، إخراج محمود كامل.