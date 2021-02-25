القوات المسلحة الأرمينية تطالب باستقالة رئيس الوزراء والحكومة

أفادت وكالة أنباء انترفاكس أن القوات المسلحة الأرمينية دعت إلى استقالة رئيس الوزراء نيكول باشينيان وحكومته في بيان، اليوم الخميس، وفقا لما ذكرته رويترز.





وردا علي ذلك، قال رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، الخميس، إن دعوة القوات المسلحة إلى تقديمه الاستقالة يرقى إلى محاولة انقلاب عسكري، ودعا أنصاره إلى التجمع في وسط العاصمة يريفان. وكتب على صفحته على فيسبوك "أعتبر أن بيان هيئة الأركان هو محاولة انقلاب عسكري وأدعو جميع أنصارنا إلى التجمع في ساحة الجمهورية" في يريفان.





وواجه باشينيان احتجاجات ودعوات للاستقالة بعد ما وصفه منتقدوه بالتعامل الكارثي للصراع الدموي المستمر منذ ستة أسابيع بين أذربيجان والقوات العرقية الأرمنية على منطقة ناغورني كاراباخ العام الماضي. وبعد القتال، وقعت أذربيجان وأرمينيا اتفاقالوقف إطلاق النار في الجيب الذي يعد جزءا من أذربيجان بحكم القانون الدولي، لكن تقطنه أغلبية من عرقية الأرمن.



