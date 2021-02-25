ارباح " الشرقية للدخان " تصعد بنسبة 17% خلال 7 شهور

كشفت البورصة المصرية اليوم الخميس ، عن المؤشرات المالية لشركة الشرقية - ايسترن كومباني، حيث أسفرت النتائج عن ارتفاع صافي الربح بنسبة 17 % خلال الـ 7 أشهر الأولى من العام المالي الجاري، على أساس سنوي.





وأوضحت الشركة في بيان للبورصة المصرية اليوم ، إنها حقق 2.95 مليار جنيه صافي ربح خلال الفترة من يوليو 2020 إلى يناير 2021، مقابل أرباح بقيمة 2.52 مليار جنيه في الفترة ذاتها من العام المالي الماضي.





وحققت الشركة 412 مليون جنيه صافي ربح خلال يناير الماضي، مقابل 304.6 مليون جنيه مقابل يناير من العام السابق.





وارتفعت مبيعات الشركة خلال السبعة أشهر 37.7 مليار جنيه، مقابل 33.2 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.













وسجلت الشرقية - ايسترن كومباني 2.54 مليار جنيه أرباحاً خلال النصف الأول من العام المالي 2020-2021، بينما حققت 8.16 مليار جنيه إيرادات النشاط، مقارنة بنحو 7.69 مليار جنيه في النصف المقارن من العام الماضي.





وارتفعت أرباح الشركة خلال الربع الثاني من 2020-2021 بنسبة 19 بالمائة على أساس سنوي، لتبلغ 1.37 مليار جنيه.





وارتفع سهم الشركة في البورصة المصرية اليوم بمعدل 0.76% ليصل سعره اليوم الي 14.5 جنيه.



