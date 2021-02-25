مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم الخميس 25-2-2021 والقنوات الناقلة

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مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم 25-2-2021





الإنتاج الحربي ضد إنبي - الساعة الثانية والنصف مساء - على قناة أون تايم سبورت

يستضيف الإنتاج الحربى نظيره إنبى في الثانية والنصف ظهر اليوم الخميس على ستاد الاهلى والسلام في اللقاء المؤجل من الجولة الثامنة لمسابقة الدوري الممتاز





الاتحاد السكندري ضد وادي دجلة - الساعة الخامسة مساء - على قناة أون تايم سبورت

يواجه الاتحاد السكندرى نظيره وادى دجلة في تمام الخامسة عصر اليوم الخميس على ستاد الإسكندرية في اللقاء المؤجل من الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز





بيراميدز ضد الجونة - الساعة السابعة والنصف مساء - على قناة أون تايم سبورت

يستضيف بيراميدز نظيره الجونة في السابعة والنصف مساء اليوم الخميس على ستاد الدفاع الجوى ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز



