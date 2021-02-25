بطاطس هاش براون.. المقادير وطريقة التحضير

نقدم لكم في السطور التالية مقادير وطريقة تحضير بطاطس هاش براون اللذيذة والشهية التي يمكن إعدادها لأفراد أسرتك بكل سهولة





المقادير

- البطاطس : 500 غراماً (مقطّعة شرائح)

- البصل : 1 حبة (حجم كبير، مبشور)

- البيض : 1 حبة (مخفوق)

- دقيق : كوب

- جبن موزاريلا : نصف كوب (مبشور)

- فلفل أسود : نصف ملعقة صغيرة

- ملح : حسب الرغبة

- الزيت النباتي : 2 كوب

طريقة التحضير

قشّري حبات البطاطس وضعيها في قدر على نار متوسطة، واغمريها بالماء وأضيفي حوالي ملعقة صغيرة من الملح، واسلقي البطاطس لـ10 دقائق ثمّ صفّيها وضعيها في وعاء جانباً.

عندما تبرد البطاطس، ابشريها في وعاء، وأضيفي إليها الملح، الفلفل الأسود، الجبن والبصل، واخلطي المكونات حتى تتداخل.

شكّلي أقراص من مزيج البطاطس وضعيها في صينية مبطنة بورق زبدة، وغطّي الصينية بورق نايلون وأدخليها إلى الفريزر لساعة حتى تتماسك أقراص البطاطس.

سخّني الزيت في قدر على نار متوسطة.

أخرجي أقراص البطاطس من الفريزر، وغمّسي كلّ قرص من البطاطس بالدقيق ومن ثمّ بالبيض، وضعي قرص البطاطس في الزيت الساخن واقليه حتى يصبح ذهبي اللون، وكرّري العملية حتى انتهاء الكمية.

صفّي أقراص البطاطس من الزيت وضعيها على محارم ورقية في طبق، وقدّميها ساخنة.