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مواعيد مباريات الدوري الأوروبي اليوم الخميس 25-2-2021 والقنوات الناقلة

الخميس 25/فبراير/2021 - 11:06 ص
بوابة الفجر
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حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم مواعيد مباريات الدوري الأوروبي اليوم الخميس 25-2-2021 والقنوات الناقلة.

مواعيد مباريات الدوري الأوروبي اليوم الخميس 25-2-2021 والقنوات الناقلة

آرسنال ضد بنفيكا - الساعة الثامنة إلا خمس دقائق - على قناة beIN SPORT HD 1

جلاسجو رينجرز ضد رويال أنتويرب - الساعة الثامنة إلا خمس دقائق - على قناة beIN SPORT HD 2

فياريال ضد ريد بول سالزبورج - الساعة الثامنة إلا خمس دقائق - على قناة beIN SPORT HD 3

هوفنهايم ضد مولده - الساعة الثامنة إلا خمس دقائق - على قناة beIN SPORT HD 5

نابولي ضد غرناطة الساعة الثامنة إلا خمس دقائق - على قناة beIN SPORT HD 4

شاختار دونيتسك ضد ماكابي تل أبيب - الساعة الثامنة إلا خمس دقائق - على قناة beIN SPORT HD 13

أياكس أمستردام ضد ليل - الساعة الثامنة إلا خمس دقائق - على قناة beIN SPORT HD 6

كلوب بروج ضد دينامو كييف - الساعة العاشرة مساء - على قناة beIN SPORT HD 10

مانشستر يونايتد ضد ريال سوسيداد - الساعة العاشرة مساء - على قناة beIN SPORT HD 1

ميلان ضد سرفينا زفيردا - الساعة العاشرة مساء - على قناة beIN SPORT HD 4

ليستر سيتي ضد سلافيا براغ - الساعة العاشرة مساء - على قناة beIN SPORT HD 2

روما ضد سبورتنج براجا - الساعة العاشرة مساء - على قناة beIN SPORT HD 3

دينامو زغرب ضد كراسنودار - الساعة العاشرة مساء - على قناة beIN SPORT HD 6

باير ليفركوزن ضد يونج بويز - الساعة العاشرة مساء - على قناة beIN SPORT HD 5

إيندهوفن ضد أولمبياكوس - الساعة العاشرة مساء - على قناة beIN SPORT HD 8

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