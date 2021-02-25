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مواعيد مباريات الدوري الأوروبي اليوم الخميس 25-2-2021 والقنوات الناقلة
الخميس 25/فبراير/2021 - 11:06 ص
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حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم مواعيد مباريات الدوري الأوروبي اليوم الخميس 25-2-2021 والقنوات الناقلة.
مواعيد مباريات الدوري الأوروبي اليوم الخميس 25-2-2021 والقنوات الناقلة
آرسنال ضد بنفيكا - الساعة الثامنة إلا خمس دقائق - على قناة beIN SPORT HD 1
جلاسجو رينجرز ضد رويال أنتويرب - الساعة الثامنة إلا خمس دقائق - على قناة beIN SPORT HD 2
فياريال ضد ريد بول سالزبورج - الساعة الثامنة إلا خمس دقائق - على قناة beIN SPORT HD 3
هوفنهايم ضد مولده - الساعة الثامنة إلا خمس دقائق - على قناة beIN SPORT HD 5
نابولي ضد غرناطة الساعة الثامنة إلا خمس دقائق - على قناة beIN SPORT HD 4
شاختار دونيتسك ضد ماكابي تل أبيب - الساعة الثامنة إلا خمس دقائق - على قناة beIN SPORT HD 13
أياكس أمستردام ضد ليل - الساعة الثامنة إلا خمس دقائق - على قناة beIN SPORT HD 6
كلوب بروج ضد دينامو كييف - الساعة العاشرة مساء - على قناة beIN SPORT HD 10
مانشستر يونايتد ضد ريال سوسيداد - الساعة العاشرة مساء - على قناة beIN SPORT HD 1
ميلان ضد سرفينا زفيردا - الساعة العاشرة مساء - على قناة beIN SPORT HD 4
ليستر سيتي ضد سلافيا براغ - الساعة العاشرة مساء - على قناة beIN SPORT HD 2
روما ضد سبورتنج براجا - الساعة العاشرة مساء - على قناة beIN SPORT HD 3
دينامو زغرب ضد كراسنودار - الساعة العاشرة مساء - على قناة beIN SPORT HD 6
باير ليفركوزن ضد يونج بويز - الساعة العاشرة مساء - على قناة beIN SPORT HD 5
إيندهوفن ضد أولمبياكوس - الساعة العاشرة مساء - على قناة beIN SPORT HD 8
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