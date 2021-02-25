حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم مواعيد مباريات الدوري الأوروبي اليوم الخميس 25-2-2021 والقنوات الناقلة.



مواعيد مباريات الدوري الأوروبي اليوم الخميس 25-2-2021 والقنوات الناقلة





آرسنال ضد بنفيكا - الساعة الثامنة إلا خمس دقائق - على قناة beIN SPORT HD 1





جلاسجو رينجرز ضد رويال أنتويرب - الساعة الثامنة إلا خمس دقائق - على قناة beIN SPORT HD 2





فياريال ضد ريد بول سالزبورج - الساعة الثامنة إلا خمس دقائق - على قناة beIN SPORT HD 3





هوفنهايم ضد مولده - الساعة الثامنة إلا خمس دقائق - على قناة beIN SPORT HD 5





نابولي ضد غرناطة الساعة الثامنة إلا خمس دقائق - على قناة beIN SPORT HD 4





شاختار دونيتسك ضد ماكابي تل أبيب - الساعة الثامنة إلا خمس دقائق - على قناة beIN SPORT HD 13





أياكس أمستردام ضد ليل - الساعة الثامنة إلا خمس دقائق - على قناة beIN SPORT HD 6





كلوب بروج ضد دينامو كييف - الساعة العاشرة مساء - على قناة beIN SPORT HD 10





مانشستر يونايتد ضد ريال سوسيداد - الساعة العاشرة مساء - على قناة beIN SPORT HD 1





ميلان ضد سرفينا زفيردا - الساعة العاشرة مساء - على قناة beIN SPORT HD 4





ليستر سيتي ضد سلافيا براغ - الساعة العاشرة مساء - على قناة beIN SPORT HD 2





روما ضد سبورتنج براجا - الساعة العاشرة مساء - على قناة beIN SPORT HD 3





دينامو زغرب ضد كراسنودار - الساعة العاشرة مساء - على قناة beIN SPORT HD 6





باير ليفركوزن ضد يونج بويز - الساعة العاشرة مساء - على قناة beIN SPORT HD 5





إيندهوفن ضد أولمبياكوس - الساعة العاشرة مساء - على قناة beIN SPORT HD 8



