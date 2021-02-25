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تنطلق الأحد.. حقائق عن حملة التطعيم ضد شلل الأطفال

الخميس 25/فبراير/2021 - 11:08 ص
بوابة الفجر
ياسمين مبروك
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في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، برعاية الصحة العامة، تطلق وزارة الصحة، الحملة السنوية للتطعيم ضد شلل الأطفال للحفاظ على مصر خالية من المرض.

ويرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن حملة التطعيم ضد شلل الأطفال الذي يستهدف 16.7 مليون طفل.

١. تطلق الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال للمصريين وغيرهم "المقيمين على أرض مصر"، من عمر يوم حتى 5 سنوات.

٢. تمتد الحملة لمدة 4 أيام، خلال الفترة من الأحد المقبل حتى الأربعاء 3 مارس 2021.

٣. تستهدف الحملة تطعيم 16.7 مليون طفل، حيث ستكون في فرق متحركة وثابتة.

٤. الفرق المتحركة ستكون من شقة لأخرى؛ لتضمن الوصول لجميع الأطفال في المنازل.

٥. بينما الثابتة ستكون في مكاتب الصحة والوحدات الصحية ومحطات الأتوبيس والمترو وأمام النوادي والكنائس والمساجد.

٦. أما موانع التطعيم أهمها مرضى نقص المناعة الأولية، والذين يحصلوا على العلاج الكيماوي، ومرضى السرطان، والمصابين بأمراض حادة، ويعانون من ارتفاع درجة الحرارة.

٧. التطعيمات الروتينية المعتادة لن تغني عن الخضوع للتطعيم الجديد بالحملة.

٨. تستهدف الحفاظ على مصر خالية من المرض، في إطار رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي، للنهوض بالصحة العامة.

٩. لعل تسجيل آخر حالة شلل أطفال في مصر عام 2004، كما أعلنت منظمة الصحة العالمية أن مصر خالية من المرض عام 2006.

١٠. وتنفذ وزارة الصحة حملات قومية سنوية لرفع الحالة المناعية للأطفال أقل من 5 سنوات، لاستمرار الحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال.

وتهدف وزارة الصحة جراء زيادة تطعيمات الخاصة بشلل الأطفال لضمان مستوى أعلى من الوقاية لهم.

وكانت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أعلنت عن إطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال للمصريين وغيرهم "المقيمين على أرض مصر"، للحفاظ على مصر خالية من المرض، في إطار رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي، للنهوض بالصحة العامة، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

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