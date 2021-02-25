بعد خضوعها لعملية جراحية.. شيري عادل تتصدر تريند جوجل

تصدرت الفنانة شيري عادل، تريند جوجل وهذا بعد خضوعها لعملية جراحية دقيقة إثر تعرضها لأزمة صحية شديدة، ولم يكشف حتى الآن عن سبب الجراحة.





ونشرت إنجي خطاب، صورة تجمعها بالفنانة شيري عادل، عبر موقع الصور الشهير إنستجرام، وعلقت عليها قائلة: " فضلًا دعواتكم بالشفاء لأختي وصاحبة عمري النجمة شيري عادل هتعمل عملية جراحية دقيقة ربنا يقومك بالسلامة يا روحي يا رب".





وآخر أعمال شيرى عادل حكاية "أمر شخصي" من مسلسل "إلا أنا" وشارك فى بطولته نهال عنبر، إيهاب فهمى، ميدو عادل، جمال عبد الناصر، ومعتز ايهاب وتأليف عمر عبد الحليم، إخراج محمود كامل، بينما تغيب عن السينما منذ 2017 حيث قدمت آخر أعمالها فيلم "فين قلبى" مع مصطفى قمر وإخراج إيهاب راضى.