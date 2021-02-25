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فيسبوك يحظر جيش ميانمار من منصاته

الخميس 25/فبراير/2021 - 11:10 ص
بوابة الفجر
منار طارق
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قال موقع فيسبوك، اليوم الخميس، إنه منع جيش ميانمار من استخدام منصتيه على فيسبوك وإنستجرام بأثر فوري، مع استمرار أسابيع من المظاهرات الجماهيرية في الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا بعد استيلاء الجيش على السلطة.


وقالت فيسبوك في تدوينة: "الأحداث التي وقعت منذ انقلاب الأول من فبراير، بما في ذلك أعمال العنف المميتة، عجلت بالحاجة إلى هذا الحظر.. نعتقد أن مخاطر السماح لجيش تاتمادو (جيش ميانمار) باستخدام Facebook وInstagram كبيرة للغاية."

واستولى الجيش على السلطة هذا الشهر بعد مزاعم حدوث تزوير في انتخابات 8 نوفمبر التي اجتاحتها الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية بزعامة أونغ سان سو كي، واعتقلها والكثير من قادة الحزب. وقتل ما لا يقل عن ثلاثة محتجين وشرطي في أعمال عنف في مسيرات.

قالت شركة التكنولوجيا الأمريكية العملاقة إنها ستمنع أيضًا جميع "الكيانات التجارية المرتبطة بـ "تاتمادو" من الإعلان على منصاتها. وقالت إن قرار حظر جيش ميانمار جاء بسبب "انتهاكات جسيمة بشكل استثنائي لحقوق الإنسان وخطر واضح بحدوث عنف عسكري في المستقبل في ميانمار"، فضلًا عن التاريخ المتكرر للجيش في انتهاك قواعد فيسبوك، بما في ذلك منذ الانقلاب.

وأوضح فيسبوك، أن الحظر شمل الجيش وفروعه ووسائل الإعلام التي يسيطر عليها الجيش ووزارات الداخلية والدفاع وشؤون الحدود الخاضعة للسيطرة العسكرية المباشرة. ولم يتسن الاتصال بالحكومة العسكرية للتعليق. يستخدم Facebook على نطاق واسع في ميانمار وكان أحد الطرق التي يتواصل بها المجلس العسكري مع الناس، على الرغم من التحرك الرسمي لحظر المنصة في الأيام الأولى للانقلاب.

وقد تعاملت المنصة في السنوات الأخيرة مع نشطاء الحقوق المدنية والأحزاب السياسية الديمقراطية في ميانمار وصدت للجيش بعد مواجهة انتقادات دولية لفشلها في احتواء حملات الكراهية عبر الإنترنت. في عام 2018، حظرت قائد الجيش مين أونغ هلينج - الحاكم العسكري الآن - و19 من كبار الضباط والمنظمات، وألغيت مئات الصفحات والحسابات التي يديرها أفراد عسكريون بسبب تنسيق سلوكهم غير الأصيل.

قبل انتخابات (نوفمبر)، أعلن موقع فيسبوك أنه أغلق شبكة من 70 حسابًا وصفحة مزيفة يديرها أفراد من الجيش والتي نشرت إما محتوى إيجابيًا عن الجيش أو انتقادًا لسو كي وحزبها. وقالت المنصة اليوم الخميس إن هناك محاولات لإعادة بناء شبكات يديرها الجيش كان أزالها من قبل.

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